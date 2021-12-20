【愛傳媒藺奕專欄】因為王力宏，妻的幾個閨蜜群組炸了鍋，少數知道我私底下還曾經點名了幾位名氣更大的男藝人，都教妻拉小板凳說哥你是圈內人，應該表個態。

若要討好這群熟女，其實只需要一分鐘，比如發臉書這樣寫：「年終渣男大滿貫賽，住我家隔壁的頭號種子小豬原本一路領先，沒想到殺出程咬金，黑馬林丙輸憑藉「上網截擊」和「網前扣殺」兩項不認輸的絕技同樣在港湖區殺出重圍，但誰都沒料到王力宏突然哇哈哈一聲長嘯，在劈腿/召妓/外遇/冷暴力「四個不同意」拿到鐵支高票當選。

我建議王力宏、吳亦凡和李雲迪組個團吧，名字叫做《老王吳迪》，很快就可以去監獄弄個春晚節目，一個唱歌一個彈琴一個擰鋼管，挺好的。」

這樣寫，妳看了很爽，就像女主角蕾神索爾般的那篇IG文章：「你在很多城市都有這樣的朋友。」我如果講出我夢到在韓國的「朋友」是誰，我看你們全都心碎到高潮吧！

妙就妙在，IG一出，所有人頭一栽直接代入，居然還被島內文壇人士奉作範本，但在我看來，卻是充滿疑點、處處矛盾，我只能提醒很多事情，受害者和旁觀者寫得東西，讀起來是不同滋味的。

沒有錯，今天，王力宏是羅志祥的Pro Max，表面上救了小豬，但後面救援投手人才輩出啊，這些破事兒，在政壇和商場更多吧，一個碗敲不響，不分男女，難道我們不是共犯？

每當有圈外的朋友拿著明星的合照，包括殺到王力宏家裡的照片，我還得裝傻去誇讚他們，這幾天有些知情藝人受訪或被指涉，紛紛搬出奧斯卡小金人的演技，圈內人對他各種渣的長期沉默，和許多深綠人士仍對林姓施暴者保持仰止是一樣的，從林姓到王姓的本質根本没有區別，說白了都是巨大利益裹挾之下的性幻想，為了共同利益，保護他們的人太多了，特別是還有些妳們正在追捧的「愛台灣」藝人，和宣稱「我們永遠都是一家人喔」一樣諷刺。

反正，都被「形象清新」四個字白嫖這麼多年了。

上個世紀的文學作品都是我愛你一生一世的結局，而當代婚姻過半都是會離婚的，是愛在我們這代人之中消亡了嗎？

不是，是因為上個世纪的人成年後，也就頂多活個20年就死了，我們這代人平均壽命超過70歲，算下来如果堅持不離婚，應該已經愛了（忍了）兩三輩子。中途離婚也就是他們的一辈子吧，所以不是愛情死了，是人tmd活太久了。

今天，愛情和婚姻都不是港灣，而是江湖。「從此王子和公主在城堡裡過著幸福快樂的日子」的口號，根本是吃了雞就可以下蛋了的神邏輯。

我很慶幸沒有和這些人有所沾惹，連合照都懶，到了這個歲數，對那些表面簇擁的風光，已經保有基本的警覺，最後證明本質根本都是相反的，就像你跟老外說「得體」，他會聽成Dirty，會變臉還會揍你。

這件事情有性別的剝削，更是階級的剝削，各種的剝削表面漂亮、卻無所不在，譬如總有些人說哥這明星紅呀這片好呀或這公視大劇怎沒聽你提呀，我說對呀、因為知道太多，沒寫臉書其實已經是最大的禮貌了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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