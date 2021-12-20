網紅職業拳手傑克保羅（Jake Paul）雖然只打了5場比賽，卻賺到一般職業拳手要累積很久才有的數字，他前一戰打敗伍德利（Tyron Woodley）之後預計光是出場費就保證150萬美元（新臺幣4176萬），還要加上PPV的分潤。傑克保羅的野心膨脹到想要挑戰「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）以及格鬥界巨星麥葛雷格（Conor McGregor）。

麥克泰森在播客節目說，即使在這把年紀他依然可以輕易打倒傑克保羅，「這太簡單了，但我絕不會這樣做。我的家人都喜歡這個白小子。他很有種，你可以輕易認出誰是有種的白小子，他就是。我可以打倒他，但是算了，讓他繼續威風吧。」根據傑克保羅陣營的說法，麥葛雷格的經紀人也對比賽有興趣，不過外界看來八字還沒一撇。

如果說泰森年紀大了，麥葛雷格又不擅長拳擊，那麼傑克保羅叫陣的另一位名人：墨西哥拳手阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）就是真正可怕的對手了。今年31歲的阿瓦瑞茲橫掃拳壇四大聯盟，是歷史首位超中量級「無庸置疑冠軍」，當今「磅比磅」世界第1的拳擊手。傑克保羅若真的站上擂台，會被阿瓦瑞茲打得很慘。

伍德利（Tyron Woodley）是前UFC冠軍，雖不精於拳擊，但被傑克保羅一拳KO也太難看。網路有人質疑伍德利是故意放水挨揍，因為傑克保羅擊出最後一擊之前扭轉了手腕，像是一種暗號，指示伍德利放下拳頭暴露臉部。對此伍德利解釋，比賽中任何一個錯誤都有可能是致命的，他單純是在一瞬間鬆懈了。