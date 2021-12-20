雲林縣大埤鄉「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」將於本月25日登場，20日雲林縣長張麗善前往活動現場舉辦宣傳會，介紹稻草虎、蒙古包讓民眾先睹為快，邀請大家拜訪酸菜的故鄉、稻作豐盛的大埤鄉，享用酸菜美食，感受充滿農村生活感的稻草文化。

大埤鄉公所為迎接耶誕節與虎年的到來，本月25日在大埤鄉三結村國道雲林系統交流道下方，舉辦「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」活動，20日在現場舉行宣傳會，由張麗善、大埤鄉長林森寶等人共同主持，搶先讓大家一睹各種大型稻草意象創作的成果。

現場有上百個俗稱「草垺」的稻草蒙古包，以及2座逾3公尺的福（虎）寶藝術裝置，另有酸菜美食、稻草環保應用、農村市集、攀樹體驗、古早童玩踩高蹺與跳格子，讓民眾有得吃、有得玩。

張麗善表示，大埤鄉是全台聞名的酸菜故鄉，稻作產量與稻草收購量在全台更是名列前茅，2種農作充分展現農業首都的特色，此次以酸菜與稻草為主題舉辦文化季，推廣地方產業、風土美學，藉此創造更高的產業價值、提升大埤鄉能見度。

林森寶指出，此次活動結合產業、環保、藝術、市集，讓民眾感受節慶的喜悅、體驗早年農村的生活樣貌與農村文化新創意，希望透過與社區合作活化社區產業，進而多元行銷大埤鄉，增進鄉內整體發展，邀請大家「藝起稻大埤呷鹹菜」。

當地農民說，大埤鄉每年酸菜產量占全台8成以上，除了可入菜煮雞湯、蒸魚、豬蹄膀，吃牛肉麵一定要配酸菜，也是吃饅頭、稀飯的最佳配菜，連德國人都來買回去佐德國豬腳，絕對「愈吃愈涮嘴」。