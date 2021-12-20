年底團圓氣氛漸濃，不少獨居長者宅在家，為讓因疫情少出門的長者見老朋友，吃團圓飯，台中市一家火鍋店老闆免費招待享用海陸雙拚藥膳鍋，幫長輩補身體，在場表演的魔術師劉又誠期許每一場活動或演講找尋200名天使粉絲認領「助老愛心袋」，齊心相挺「一紅包一助老」。

華山基金會台中A市站長江月美表示，受疫情影響，公益團體同步受到衝擊，華山基金會秉持結合本鄉本土愛心、關懷老人理念，已在全台、澎、金、馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩。

大台中區服務約2400名長輩，免費提供在地人瑞及三失老人，關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等，凜冬已至現正發起「愛老人 愛團圓」公益行動。

台中南屯良食煮意老闆許曜軒得知後，邀請偏鄉近20名獨居長者中午到店內享用火鍋，長年住在涼冷山區的長輩，很難得看到冰淇淋，飽足後仍不忘要大口吃冰。

現場也邀請到曾獲「台灣十大傑出街頭藝人」魔術師劉又誠表演與長輩互動，精彩的魔術表演非常吸睛，老寶貝看得目瞪口呆，開心的笑容嶄露無遺；魔術師現場更帶來時下流行戲劇「魷魚遊戲」的椪糖遊戲與長輩同樂。

陳阿公說「以前椪糖是囝仔的零食，一顆圓圓鼓鼓的，現在年輕人玩這扁扁的碰糖，很有趣」。

良食煮意老闆許曜軒與魔術師劉又誠攜手在巨型紅包袋上留下愛的印記並高呼「守護在地孤老 愛老＋1 我願意」，齊心相挺「一紅包一助老」，期盼小小善舉能拋磚引玉。

平常一個人獨居的百歲樓爺爺，與大家分享養生之道且驚喜帶來一段魔術表演，贏的滿堂彩，為感謝爺爺在所有長輩見證下，華山基金會特別頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書及為爺爺穿上博士服，分享榮耀。