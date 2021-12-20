千金股及台積電領跌，台股指數回防17650點！原本市場以為公投結束台股可以續走自己邁向18000點多頭路，但亞股綠油油，上週四、五輪流重挫的美國道瓊工業指數及科技股也未見起色，今天盤前期指持續重挫，加上投信年底結帳開始，今天台股雖然以紅盤開出，但幾乎是秒翻綠。

即使有台橡(2103)、盈正(3628)、宇峻(3546)、大恭(4706)、大宇資(6111)、辣椒(4946)、麗臺(2465)、益安(6499)、全達(8068)、中鋼構(2013)及生華科(6492)等中小型股高掛紅燈漲停作收，鋼鐵也在中鋼(2002)領軍下成為今天盤面上最勇的類股，太陽能族群茂迪(6244)等也表現不錯，但台積電(2330)失守600元關卡，藥華藥(6446)股價跌停作收，股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)及力旺(3529)等千金股全面收低，拖累台股指數一路下探，收盤更失守17700點，終場加權股價指數約17669.11點，下跌143.48點，成交量約2604.52億元；OTC指數為228.47點，下跌1.98點，成交量826.56億元。

今天上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.37%，其次是玻璃類股及電線電纜類股，分別上漲0.91%及0.87%，表現較差者為半導體類股、電腦週邊設備類股及汽車類股，其中半導體類股下跌1.36%，電腦週邊設備類股及汽車類股均下跌1.11%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲3.19%，表現最差為光電類股、下跌3.22%。

就技術面來看，亞股及美股盤前期指重挫，今天台股亦受到拖累，指數開高走低，終場下跌143.48點，以17669.11點作收，失守17700點；上週台股指數跌破17600點後，逢低買盤強勁，重新站回各短天期均線上，由於中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，且技術指標KD位於於50中性水位，有醞釀黃金交叉的跡象，但今天又因全球股市走弱回防17650點，雖然目前台股整體技術面及籌碼面偏多，但國際股市因通膨及新冠肺炎疫情震盪劇烈，預估短線台股將是以守待攻，區間整理。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，受美股四大指數上週五收黑影響，台股週一買盤縮手，加上年底耶誕假期將屆，在外資休假去的狀態下，大盤動能將以本土法人為主，預估較具業績題材動能或展望之中小型個股較有表現空間，由於晶圓代工產能仍供不應求，可持續留意晶圓代工族群之外，因應新科技應用帶動的IC設計、電動車、資料中心關鍵供應鏈等題材仍將有表現空間。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，Ormicon疫情再起，全球確診人數激增，但觀察目前尚無死亡率攀升情況，還不需要到封城，以增加疫苗施覆蓋率為因應方式，全球經濟活動仍持續，美歐先進國家PMI指數仍在高檔，目前不受新一波疫情影響，分析師估計2022年全球經濟成長預測4.9%，仍高於過去長期平均3.5%。不過，通膨升溫帶來變數，觀察美國及歐洲的消費者與生產者物價指數，已攀高到過去20~40年來的新高，迫使FED必須提前結束QE與升息。QE結束與FED升息會造成資金移動與股市震盪，但有GDP與企業獲利支撐，估計至2022年台股將以年線(16791且會逐步墊高)為最底限，投資人可伺機低接。

在選股邏輯上，吳繼先指出，宜避開股價位階高的標的，因獲利了結賣壓較重，並尋找打底成功正在反彈者，電子風險會高於傳產。看好產業包括：仍有漲價優勢的半導體上游晶圓代工；需求強能順利轉嫁成本者，如高速傳輸IC與IP、ASIC；仍有漲價與擴產效益的ABF類股；特殊傳產利基股，如TSMC、高雄蓋廠受惠股、高階消費遊艇受惠股等。