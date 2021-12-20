ACIP專家建議，符合COVID-19疫苗接種對象與間隔之民眾，應盡速完成基礎劑接種；已完成基礎劑接種且滿5個月之民眾，應接種追加劑

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，昨（19）日衛生福利部預防接種諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，經評估國內外疫情風險、國內疫苗供應現況並參酌各國疫苗接種政策，調整及建議COVID-19疫苗接種作業如下：

（一）已接種基礎劑（primary series）第一劑COVID-19疫苗之民眾，經醫師評估符合接種間隔後，第二劑可選擇我國食品藥物管理署核准之接種任一廠牌COVID-19疫苗。（二）經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑（additional dose），其與第二劑COVID-19疫苗間隔至少28天，建議優先接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端）。(三)已完成基礎劑接種且間隔滿5個月之18歲以上民眾，應接種追加劑（Booster dose），建議優先接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端），以獲得充足之免疫保護力。

指揮中心說明，會議中專家參酌國內外臨床研究與試驗結果及各國接種策略指出，目前經衛生福利部食品藥物管理署核准專案輸入或製造之COVID-19疫苗，均需至少完成兩劑接種。由於目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充足，世界衛生組織（World Health Organization WHO）、歐盟及各國亦多採用基礎劑可混打策略，民眾經醫師評估後，可選擇同廠牌疫苗或混打，以提升疫苗接種完成率。

另ACIP專家檢視目前現有文獻及臨床試驗結果後表示，免疫不全以及免疫力低下病人即使完成2劑COVID-19疫苗接種，多無法獲得足夠的免疫保護力，爰建議12歲以上經醫師評估病情穩定之下列對象，應接種第3劑基礎加強劑，其間隔與第二劑COVID-19疫苗至少28天，建議優先接種全劑量mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端）：

(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

(二)器官移植患者/幹細胞移植患者

(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者

(四)血液透析患者

(五)HIV陽性患者

(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者

(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

基於Omicron變異株疫情於各國持續升溫，ACIP專家表示雖然目前尚無證據顯示感染Omicron變異株後會增加重症、住院或死亡之風險，惟此變異株會可能造成突破性感染（Breakthrough infection），降低疫苗之保護力，加速傳播，即使曾經感染過其他COVID-19基因型痊癒者，亦可能感染Omicron變異株。

對此ACIP專家亦表示，目前就國際間臨床試驗報告、監測及相關文獻均指出，完成基礎劑接種後，疫苗保護力會隨接種時間消退，建議滿18歲以上民眾於完成基礎劑接種後，應接種追加劑。而依據目前國內外研究數據顯示，無論基礎劑接種何種廠牌COVID-19疫苗，國內追加劑建議優先接種Moderna COVID-19疫苗半劑量（50微毫克）、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或次單位蛋白質疫苗（如高端）全劑量，以提升免疫保護力。

指揮中心提醒，前述政策訂於12月24日開始實施，施行細節將於近日函知各地方政府衛生局轉轄內COVID-19疫苗接種合約院所。指揮中心呼籲，符合接種資格之民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所完成接種，加強免疫保護。