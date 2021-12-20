郭書瑤、蔡凡熙今出席電影《再說一次我願意》宣傳記者會，單身中的郭書瑤被蔡凡熙爆料，說自己想介紹朋友給她認識，但身邊男性友人身高都160公分，可惜達不到郭書瑤偏好「長人」180公分的要求。

郭書瑤也害羞表示，自己容易對身高高的男生動心，喜歡那種身高差仰望的感覺，也不諱言自己喜歡年輕的小鮮肉，羞回說：「我的歷任你們還看不出來嗎？」而蔡凡熙目前有聊天對象，沒認愛但說有好消息會告訴大家。郭書瑤還提到，她合約期間自己給自己下達禁愛令，暫時撐住不談戀愛，因為她知道自己一旦陷在愛裡面，就會人間蒸發，所以儘量在合約到期前不談戀愛。

另聖誕節將至，蔡凡熙被虧常常榮登最爛送禮王，像他去年送的露營椅就被嫌爛；而郭書瑤每年送的都是酒，代言比較多之後，就是送代言品的大禮包，另她收過最好的聖誕禮物是底片相機，也有收過減肥產品組。

2人表示，自從拍戲認識後，已經一起過了6年聖誕節，一群好友平日忙於工作，私下少有機會見面，一到12月，就會找時間玩交換禮物，最令郭書瑤感動的是，去年是由蔡凡熙主動邀約大家，「他打了1整個聖誕節通告表，包含時間、地點和注意事項。」瑤瑤看到後驚喜直呼：「這是我2020年收到最開心的1張通告，我看到都要哭了！」

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