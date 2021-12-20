高雄洪姓男子2017年因病住進某間護理之家，被無執照的外勞照顧，綁住手腳限制行動還強插尿管，導致他陰莖發炎腫脹感染、2個月後完全切除。一審判護理之家院長蕭姓男子須賠償40萬元，上訴至高雄高分院，法官認為蕭男僅為照護方便就對洪男插尿管，無視洪男發炎不積極送醫，導致陰莖全切除，需再賠40萬元，蕭男不可上訴。

2017年1月，洪男因小腦受損、無法保持身體平衡，與弟弟協商後，決定住進某護理之家。豈料，該護理之家因人力不足，白天安排兩名外勞照顧洪男，晚上則安排一名外勞接班。

洪男指控，住進護理之家一個禮拜後，手腳就被綁在床上，院長蕭姓男子自身就是醫師，竟指示無醫護執照的外勞和照服員對他強插尿管，一個月後陰莖出現發炎化膿、腫脹發黑且有惡臭分泌物等異狀，但院方僅給予抗生素治療。該年3月初，洪男陰莖便因嚴重感染，被迫接受「全陰莖切除」手術，洪男氣得向院方相關人員提告求償300萬元。

蕭男反控，洪男因患有水腦症候群，住院後精神異常，時常不睡覺吵鬧、隨地便溺，才指示員工綁住洪男手腳、替他插尿管，外勞僅幫忙換尿袋，洪男家屬也沒反對。洪男陰莖感染惡化時，他第一時間就到場親自清創，發現壞死時也陪同送急診，還徹夜陪伴照顧。

蕭男強調，洪男同時患有嚴重糖尿病，神經血管免疫系統遭侵害導致截肢是病理常態，非院方照顧疏失。洪男多次自行扯掉尿管，也有過失，陰莖喪失也不屬於重大傷病和身心障礙，認為洪男求償金額過高。

一審認定蕭男未積極處理洪男病症導致其陰莖切除，受到難以回復的重大傷害，但審酌陰莖對於已喪失自我照顧能力的洪男來說已與一般人不同，被切除後精神痛苦也應低於常人，認為賠償金40萬元較為合理。

蕭男不服上訴，高雄高分院認為，蕭男對洪男的約束及插尿管行為已違反照護的需求和目的，明知洪男有嚴重糖尿病卻長時間使用導尿管、不當消毒而導致發炎，顯然有醫療疏失。

法官也推翻一審法官認定、認為洪男陰莖遭切除等同喪失雄性性徵，精神痛苦、失落及沮喪感，也不會因為洪男無自我照顧能力而有所減損，最後認定賠償金應改為80萬元才合理，扣除一審已判賠的40萬元，蕭男另需賠償洪男40萬元，不可上訴。