王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏之亂延燒三天，李靚蕾先是指控他長期冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日等行徑，王力宏也反咬李靚蕾索要近9億贍養費，並向女方苦求「求妳讓我見見孩子」，對此，李靚蕾20日再發長文，澄清自己從沒阻止過王力宏看孩子，而且家中還安裝視訊機器人，讓王力宏隨時可以遠端觀看家中情況。

李靚蕾發布5頁長文回應王力宏的指控，「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退」，其中一點提到，自己從沒有不讓王力宏看孩子，「事實是我不只隨時歡迎鼓勵你看孩子，我還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中。」

李靚蕾指控王力宏的監視對自己造成精神壓力卻冷處理。(圖/翻攝自李靚蕾IG)

李靚蕾坦言，她曾試圖向王力宏溝通：「希望你只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來遊走於家中，否則我會覺得自己是真人秀女主角，隨時在家的任何狀態衣著都有可能你和同事朋友會突然進來一起免付費直播觀看我在私密空間的生活。」但王力宏只是回答她「盡量」。

李靚蕾表示，這已經造成她極大的心理壓力，感到很不舒服，她只能再次敗多王力宏停止這樣的行為，對方依然表示「沒法保證，盡量」，自私的行為讓人看傻眼。