華上生醫（7427）為加速新藥臨床開發，將啟動2億元籌資計畫；董事長陳嘉南20日在法說會中表示，該資金用來快速推進CC-01及CT-01的臨床試驗以及GNTbm-38的臨床前研究，提升公司新藥開發的價值。

該現增案，每股溢價40元，增資完成後華上實收資本額將達2.76億元。

華上此次法說會聚焦兩個腫瘤微環境調控劑（Tumor Microenvironment Regulators TMRs）組合新藥CC-01與CT-01，以及屬於全新結構藥物（New Chemical Entity NCE）的表觀免疫調控劑（Epigenetics Immunomodulator）GNTbm-38。

陳嘉南表示，CC-01已經取得6個國家發明專利，其可以選擇聯合免疫檢查點抑制劑 （Immunocheckpoint Inhibitors ICIs），或是多重激酶抑制劑（Tyrosine Kinase Inhibitor TKI），屬於腫瘤免疫療法的創新組合藥物。CC-01正在國內醫學中心執行臨床Ib試驗，用於治療大腸直腸癌3線治療。

另外，被歸類於新世代腫瘤免疫療法的CT-01，顛覆了過往需要聯合免疫檢查點抑制劑的概念，是以重塑腫瘤微環境（讓腫瘤血管正常化、降低腫瘤缺氧狀態、壓制抑制型免疫細胞的數量與活性、活化CTL及NK）的全新機制腫瘤免疫療法。CT-01主要用於晚期肝癌的2線治療，臨床Ib/II期試驗以ORR（客觀緩解率）及PFS（無進展生存期）為主要療效指標，預計在台灣多個臨床試驗中心同步收案。

GNTbm-38則是新結構、新一代口服表觀免疫調控劑，已經申請全球PCT的專利。

陳嘉南說，GNTbm-38未來將聚焦在新世代腫瘤免疫療法的應用與開發，可以以單藥或聯合治療使用，是華上最有價值的開發中新藥，已規劃將與多家CRO公司合作，進行GNTbm-38的原料藥、製劑、藥理、藥效、毒理、藥物動力等研究，預計投入2年時間，完成美國、台灣及中國的IND （Investigational New Drug）申報，快速進入人體臨床驗證，可大幅提升GNTbm-38的價值。