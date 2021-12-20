白宮首席防疫專家佛奇示警，Omicron將接管冬天，美國將迎來確診數、住院數、死亡數都創新高的慘況。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）昨（19）日警告，新冠變異株Omicron可能會讓美國單日確診人數飆升至100萬例；同日，白宮首席防疫專家佛奇也示警，美國將會迎來確診數、住院數、死亡數都創新高的慘況，直言Omicron將「接管」冬天。

綜合美媒AXIOS、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，即將退休的美國國家衛生研究院院長柯林斯昨日接受美國全國公共電台（NationalPublic Radio）早晨節目「Morning Edition」專訪時警告，如果美國再不採取所有可行措施，美國將有可能面臨單日百萬人確診慘況。

Delta變異株讓美國進入新一波疫情，不過同時間，Omicron也持續如野火燎原般散布全美各州，目前全美一共有830例Omicron病例，病例數較17日翻倍，18日美國新增12.7萬人確診，過去一周平均每日新增1300人病歿。

柯林斯表示，「我們不能放鬆戒備，就算它（指Omicorn）導致重症的風險較低，如果我們不專注於所有緩和措施，我們仍有可能單日新增100萬病例。」

柯林斯的警告相當駭人，今年1月美國疫情達到顛峰時，單日確診數最高來到30萬例。

另據美國國會山莊報（The Hill）報導，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）同日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也警告，隨著Omicron肆虐，美國的確診數、住院數及病歿數有可能再創紀錄。

「我們將會看到部份鄉村地區的醫療體系受到龐大壓力，特別是那些疫苗接種率低的地方」，他預期，美國將面臨「相當困難的幾周甚至數月」，直言Omicron將「接管」冬天。

佛奇上周預言，Omicron幾周內就會取代Delta，成為主宰美國疫情的主要變異株。