維他露基金會連續第35年提供家扶兒少祝福紅包，善盡企業社會責任。（南台中家扶中心提供／盧金足台中傳真）

維他露基金會提供每份800元的祝福紅包給1600名家扶孩子，共捐贈128萬元，連續第35年的溫暖善舉，讓大人小孩度過溫暖年節。

南台中家扶中心表示，寒冬送暖專案尚有一成缺口，盼大家出力相挺達標。

維他露集團副總經理邱建華指出，「取之於社會，用之於社會」，維他露集團善盡企業社會責任責無旁貸，維他露基金會努力推廣各項公益活動，提倡全民運動，關懷弱勢兒少，與家扶基金會有多項合作，給予貧困兒童愛與希望。

南台中家扶中心扶幼委員會主委陳昭舒表示，維他露基金會長年是家扶扶幼工作夥伴，累計至今總份數超過4萬2千份祝福紅包，捐贈金額逾2500萬元，每年辦理文化之旅，帶領家扶孩子增廣視野。

邱建華將祝福紅包送到家扶兒少手上，孩子們拿到紅包臉上露出燦爛笑容，晴晴就讀國小四年級，由媽媽帶著兩個孩子生活，媽媽平常做兼職的家庭代工維持收入。

晴晴代表致感謝，表示每一次收到維他露新春祝福紅包，會買一些家庭用品以及學校的文具，今年想把紅包給剛住到安養中心的外公，希望能讓他開心，說不定會因為這樣就健康起來了，或是將紅包給外婆，讓她高興。

她說，每年的紅包都是非常珍貴的幫助，謝謝維他露基金會的叔叔、阿姨們，希望未來我也能夠幫助其他小朋友。」

南台中家扶中心主任王金敦表示，今年受新冠肺炎疫情影響，南台中家扶目前扶 助戶數已達964戶，與去年同期相比增加約60戶，扶助兒童數增加約80人。

為幫助家庭減輕生活壓力，南台中家扶辦理寒冬送暖，提供家庭「愛的禮物」，由該中心統一添購他們所需的家用品，和具教育意義的「親子百寶箱」。鼓勵社會大眾挹注捐款或捐贈五倍券，認捐「愛的禮物」每份1500元，幫助補足一成的經費缺口。