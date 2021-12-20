以「先誠實再成交」為企業宗旨的永慶房屋，日前在「臺灣服務業大評鑑」中抱回金牌服務獎，近日永慶房屋經紀人的傑出服務再獲肯定！在永慶房屋服務超過七年的經紀人許晉誠，憑藉著將心比心、誠實以待的信念及專業細膩的服務，榮獲110年新北市政府地政局主辦的「優良不動產經紀人員」殊榮。

以助人成家為人生志業 逆境中堅持向上成長

當初一退伍後許晉誠就投入房仲產業，但是當時正逢房市低谷，每天乏人問津，加上晉誠對房地產業尚不熟悉，因此面臨不少困境與挑戰。但許晉誠不輕言放棄，反而更積極向店長、學長取經學習，花比別人更多的時間了解房市、演練客戶服務技巧，成功化逆境為轉機，找到了工作的方法與步調後，業績就像倒吃甘蔗一樣好起來，創下連續6年業績突破千萬，更獲得永慶房屋年度業績排行前20名的好成績！

背後堅持不放棄的原因其實源自於晉誠從小對「家」的渴望，因為來自單親家庭，時常四處搬遷，讓他渴望擁有屬於自己的家，並能成為替家人擋風遮雨的堅強後盾。了解到房仲工作不僅僅只是在賣房子，更是助人圓滿成家的重要推手後，種下晉誠往房仲業發展的種子，希望能發揮自己的力量助人找到一處安穩的家。

面對挫折不輕言放棄，找到自己的工作方法，晉誠創下連續6年業績突破千萬的好成績。(圖/永慶房屋提供)

以自身經驗提攜後輩 長期公益捐款回饋社會

堅持以「不說假話、不欺瞞」的態度提供專業諮詢服務，以客戶的需求為出發點、交易的安全為基礎點，讓晉誠獲得許多客戶的信賴，將人生中買賣房屋的大事交付給他，事業成功之餘，晉誠也不忘將工作經驗傳遞給新進同仁，發揮永慶人團隊合作的精神，從房市資訊到服務技巧全都不私藏，提攜出許多表現亮眼的後輩。

秉持著「取之於社會，用之於社會」的心，定期公益捐款回饋社會，發揮自身力量幫助弱勢族群。(圖/永慶房屋提供)

晉誠分享到，從小母親時常提醒著他要「取之於社會，用之於社會」，做人應當飲水思源不忘本。能有今日的成就，要感謝的人太多，因此選擇加入「用行動做公益」的行列，發揮自身力量幫助他人，透過定期捐款給兒童社會福利機構與弱勢家庭，回饋給社會上需要被關懷的一方，就像曾經受人幫助一樣，讓社會上增添更多溫暖的正能量。

永慶房屋長期致力於培育優秀的房地產人才，將「先誠實再成交」的服務信念深值每一位經紀人心中，堅持不炒房不賺差價，只提供最誠實透明的房市資訊，替每位客戶圓滿每一次買賣屋交易。