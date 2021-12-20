四大公投結果18日落幕，國民黨慘敗，其中，台中市第二選區的公投票數，均是不同意大於同意，對此，前綠委郭正亮認為，民進黨在台中中二選區鋪天蓋地搞公投，但國民黨參選人顏寬恒即使遭民進黨打壓，無法宣傳公投，最後票開出來卻是正反票數差距僅約2000多張票，這對綠營參選人林靜儀是警訊。

對於四大公投結果，港媒《中評網》19日觀察到，在台中的二選區部份，據台中市選委會統計，其公投投票率約43.82%，且四案都是不同意票大於同意票，這對顏寬恒而言恐是一警訊。

郭正亮今（20日）在政論節目「鄉民來衝康」則表示，林靜儀和民進黨在台中中二選區鋪天蓋地搞公投議題，且顏寬恒遭綠媒打壓很慘，也沒時間宣傳公投意，但最後四大公投在該區的開票結果，正反雙方票數都很接近，綠營開出的為6萬5000多張票，顏寬恒那邊則有6萬3000多張票，所以林靜儀一定會贏得補選嗎？郭正亮認為，這結果對林靜儀是警訊，因為這表示林的票開不出來。

對於公投結果是否曝露民進黨劣勢，顏寬恒今受訪則認為，台中立委補選還沒開打，民進黨就鋪天蓋地的攻擊，他希望選民要能明辨是非。