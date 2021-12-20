美國芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格，在11月初每英斗1200美分的價位打底後，近期已回升近每英斗1300美分。街口投信分析，除美國油籽加工協會（NOPA）公布黃豆壓榨量創近9個月新高外，中國進口商也趁價格回落積極下訂，據美國出口貿易商表示，中國明年1月黃豆需求量約莫有半數完成預訂，有助黃豆價格底部的形成。

受上述多重利多消息激勵，在台股交易、與黃豆期貨連動的期街口S&P黃豆ETF，20日股價觸底回升，明顯放量強彈，成交量505張，約較上周五251張翻倍。

街口投信表示，另就中國國家統計局公布的12月份農產品供需形勢分析顯示，2021年的中國黃豆播種面積為1.26億畝，較去年下降14.8％，黃豆年度總產量更是減少達16.4％。

與此同時，新一年度的播種面積、每單位產量與總產量皆遭到下修，其中黃豆總產量預估由1865萬噸下修至1640萬噸，除了下修幅度達225萬噸外，總產量水準更是較今年的1960萬噸來得低，屆時仍得倚靠大量進口來滿足內需，中國官方亦認為實際的黃豆產量仍將低於預估。街口投信表示，故推斷黃豆價格將持續於高位運行。