國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，國光四價流感疫苗遍地開花，中國藥證預計明年初可到手，而中東和墨西哥也將納入銷售版圖，全力衝刺國際市場。另外，透過印尼新冠疫苗臨床試驗及建廠規劃，與新加坡合資公司深耕東南亞，國光明年致力深化國際代工服務，將優質的國產疫苗銷售全球。

國光生技今年供應超過360萬劑四價公費流感疫苗，約佔58％；除了台灣，國光四價流感原液今年俄羅斯開賣，明年第一季中國藥證可望到手，東歐、亞洲市場將再擴大。

另外，為積極拓展銷售版圖，國光流感疫苗已陸續在東協各國及中東多國提出藥證申請，其中約旦、巴基斯坦藥證預計明年到手。明年國光流感疫苗更將進軍拉丁美洲市場。

國光生指出，將與墨西哥簽訂銷售合約，明年將出貨墨西哥，並展開藥證申請作業。由於墨西哥位於拉丁美洲，國光現有的四價流感疫苗為北半球流感病毒株，只需更換病毒株即可生產南半球流感疫苗，未來可望進一步拓展南美洲的南半球流感疫苗市場。

新冠疫苗部分，國光新冠疫苗印尼臨床試驗已開始收案、篩選合格受試者，即將於明年1月3日開打，預計明年中旬取得二期臨床試驗期中報告。