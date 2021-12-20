刑事警察局電信偵查大隊等單位成立「淨頻專案2.0」，今年8月到11月間，發動3次搜索，掃蕩全台26個犯罪處所，針對33黃姓主嫌成立安博公司以合法掩護非法，利用駭客技術竊取有線電視訊號轉至機上盒，播放各類型電視節目，危害影視產業，依違反著作權法逮捕黃等11人送辦。

為了避免今年奧運期間，非法機上盒犯罪機團竊取訊號，播放相關賽事，影響合法業者耗費巨額資金，播放優質影視內容，刑事局等單位調查，黃嫌成立安博公司，以申請機上盒WIFI等射頻審驗執照，取得硬體射頻執照後，對外謊稱安博盒子合法銷售。

另一方面，黃透過經銷商協助購買盒子的消費者下載特定的APP，安裝後可收看盜版影音，並以員工或友人名義，在各大OTT平台申請帳號，將訊號破解後轉至非法的機上盒，畫質與一般有線電視業者相同。

警方調查，黃等11人包括安博公司等3人、李姓經銷商等6人以及機房等2人，搜索台北市、新北市、桃園市等8縣市，查扣400台安博盒子、5台伺服器，自2019年6月至今已銷售上萬台，侵權金額超過台幣10億元，全案依違反著作權送辦。

全案緣起，「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構(Content Overseas Distribution Association，簡稱CODA)」團體受各電視業者委託報案，刑事局報請新北地檢署指揮偵辦。

刑事局呼籲，未來將持續與各大電視業者聯手掃蕩非法機上盒販售及竊訊機房，消費者勿貪小便宜購買來路不明機上盒收視，除可能資助犯罪集團外，亦可能日後遭執法單位斷訊而得不償失。