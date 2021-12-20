安樂高中國中部特教班學生陳泰安將媽媽烹飪的美食畫成作品參賽，獲第一名及評審團大賞。（陳彩玲攝）

基隆市政府舉辦「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」，安樂高中國中部特教班學生陳泰安將媽媽烹飪的美食畫成作品參賽，獲第一名及評審團大賞，他表示，自己沒有花，想把畫當作禮物送給母親。陳媽媽聽見，開心的將兒子擁入懷中。

陳泰安從小熱愛繪畫，平日最喜歡紀錄家裡做生意準備的各類食物，也非常熱衷仿畫，這次比賽以母親開店親手烹飪的美食為主題，筆觸細膩，色彩豐富體現活潑性格，獲第一名殊榮及評審團大賞，他表示，畫作裡有香蕉、披薩、早餐等，都是自己愛吃的東西，「想送花但沒有花，畫作是要給媽媽的禮物」。

陳媽媽表示，心裡很感動，接到學校獲獎通知時更不敢置信，特殊孩子往往會被忽略，很感謝教育處和學校舉辦活動，讓孩子透過另一種方式，大聲勇敢表達自己。她提及，兒子從小就喜歡畫畫，每次完成一幅作品，都會藏起來，當作一份大禮贈送，讓她又驚又喜，但經濟方面沒辦法提供更多資源，只能看畫板模仿，或依自己想像作畫。

教育處長林祝里表示，這次有2件作品獲評審團大獎，學生陳泰安是其中之一，將提供培訓一年講師鐘點費，讓他發揮藝術上潛能，用畫表達對媽媽的愛。今年有447件作品參賽，其中繪畫及拼貼類434件、影片類13件，總共133件作品、151位學生得獎，創歷年新高。

教育處指出，這次比賽分為「特教組」與「關懷宣導組」，希望藉由比賽提供身心障礙學生展現美術才能，以及自我成長的機會，透過藝術創作找到與社會對話的方式，並鼓勵普通班同儕共同參與，營造愛與平等的人文無障礙校園。

另外，這次因疫情取消實體展覽，為了讓更多人欣賞基隆市特殊生藝術作品，今年首次將得獎作品翻拍，再由專業導演進行線上展覽平台的設計，預計明年推出全國首創線上展覽平台『Drawing Miracles 畫出奇「基」2021』，將作品推廣至全世界。