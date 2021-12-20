大陸陝西省昨（19日）新增24例新冠肺炎本地確診病例，其中西安市佔21例。據統計，自本月9日西安出現1例本土病例以來，截至昨凌晨零時，當地本輪疫情累計報告28例本土病例。按照西安疫情指揮部要求，從20日起，全市中小學、幼稚園停課，復課時間另行通知。

據18日陝西省疫情發布會通報，初步判定該省此次疫情為境外輸入引起。已確診的本土病例測序結果，均與本月4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源，全部為Delta變種病毒。據統計，西安本輪確診患者分布於該市11區2縣的6個區，分別為雁塔區、灞橋區、碑林區、未央區、長安區、蓮湖區。

陝西省省委書記劉國中昨赴西安市檢查疫情防控工作時強調，要全面落實大陸國務院聯防聯控機制部署，和大陸國務院副總理孫春蘭的要求，加緊核檢、加快流調、加強管控，以最快速度遏制住疫情傳播。

他要求，對重點區域嚴格實施封閉管控，民眾如非必要不離開西安，同時要加強跨市區協查，最大限度降低疫情擴散風險，並確保當地24小時內完成新一輪全民檢測。