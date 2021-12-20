新北市桃子腳國中小參與第十二屆WMTC International（世界數學團體錦標賽）收穫4金1銀1銅的佳績。（桃子腳國中小提供）

2021年第十二屆WMTC International（世界數學團體錦標賽）吸引17個國家、297支隊伍數學好手較勁，新北市桃子腳國中小在個人獎項上奪下4金1銀1銅的佳績，桃子腳國中小校長郭昱晨表示，WMTC是由美國規模最大的數學聯賽ARML與中國規模最大的數學競賽，雖然受疫情影響無法出國競賽，但學生反而能自在發揮，而本次競賽也突破學校先前的奪牌紀錄。

桃子腳國中小指出，校方2017年啟動高瞻計畫，先利用暑假期間成立觀察營，並經過智力測驗，選出對數理有興趣的學生，針對數學競賽進行營隊培訓課程，課程以小組討論、團隊解題的共學模式進行，搭配資訊融入平板自學技巧，挑戰WMTC、AMC8（美國數學能力檢定）、JHMC（台灣區國中數學競賽）等賽事。

指導老師張文良表示，今年是學校第二度參與WMTC賽事，先前學校僅拿下2金1銀的成績，今年疫情更加嚴重，中間停課階段，雖然不能到校天天集訓，但學生在家中仍勤做題目練習，校方也在線上開課教學，開學後學生更利用第8節上課、中午時間積極加強練習，短短數月集訓能取得此佳績相當不易。

參賽同學許鈞皓表示，他從七年級開始比賽，雖然覺得練習時很疲累，但是每一年都在進步，今年金牌是最好的畢業紀念；同學黃斯諺表示，雖然他不是九年級生，但跟著學長姐練題目，在壓力中成長，過程雖然艱辛，但團隊一起努力收穫的成就感滿滿。

郭昱晨表示，參賽學生去年有參與JHMC（台灣區國中數學競賽），從全國1000多隊脫穎而出，獲得全國一等獎，個人獎項也爭取到前15名，相當不易，這次團隊再創佳績；雖然桃子腳國中小沒有數理資優班，但卻有堅強的數理團隊，又有國中小九貫的優勢，相信高瞻計畫持續延續，將為學校培育更多數理人才。