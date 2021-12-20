苗栗縣長徐耀昌批竹竹併是機關算盡

苗栗縣長徐耀昌20日針對總統府即將啟動竹竹併議題，提醒中央要謹慎，徐耀昌並痛批林智堅不要老是機關算盡，是在消滅苗栗縣，合併只挑好的，把苗栗當什麼？或許新竹縣長楊文科更樂意跟苗栗縣合併，他呼籲執政當局要謹慎面對合併，不要為此把民進黨都賠下去了。

徐耀昌20日上午是在參加苗栗縣頭份社服中心剪彩啟用儀式後，接受媒體訪問，針對竹竹併議題時表示，他提醒中央要謹慎，不要想到什麼就做什麼，要看看配套在那裡，自從多了4都以後，像是台南、高雄，偏鄉還是偏鄉，直轄市的市政府一定是在市中心，根本沒辦法實質地照顧比較偏鄉的鄉鎮。

徐耀昌指出，苗栗本來跟早期的大新竹就是一體，都有共同的生活圈，不把苗栗併在一起，是有待考量，不一定要併在新竹，可能楊文科縣長更同意將新竹縣與苗栗縣併在一起，畢竟兩縣的生活習慣及語言文化是相同的，都是客家的大縣。苗栗給人家叫苗栗國也叫習慣了，他不認為在這時機點，提出這個議題是合適的，他昨天回覆媒體相關問題時也說了，不要把民進黨給賠下去了，他呼籲執政當局要非常謹慎面對合併，為此，把民進黨都賠下去，會得不償失。

徐耀昌提醒林智堅不要機關算盡，你這樣做是在消滅苗栗縣，為什麼頭份、竹南就要併到新竹，其它地方要併到台中，把苗栗當做什麼？真的沒道理，一個決策應該往長治久安的方向去考量。

媒體問及會不會擔心竹竹併後資源被剝奪，徐耀昌回答，苗栗早期負債6百多億，但也是這樣熬過來了，只要好好的開源節流，把縣政治理得好，苗栗一直保有克勤克儉的精神，招商引資持續進行，讓民眾以住在苗栗為榮，這才是要努力的。