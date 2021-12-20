蘋果（Apple）iPhone主要代工的富士康印度工廠發生員工食物中毒事件，19日更觸發大型示威。部分印度及富士康員工堵一度堵路抗議，印度警方表示已拘捕近百人。印度當地政府表示，已成立委員會調查富士康工廠食物中毒事件。

富士康旗下在A股的上市企業工業富聯20日股價未受太大影響，截至收盤，報人民幣12.1元，跌0.33％。

綜合外媒報導，富士康位於南部城鎮Sriperumbudur的廠房員工宿舍發生食物中毒，受影響人士多達256名，其中159人需入院接受治療，截至19日，其中158人已經出院。惟有流傳消息指事件造成數名員工死亡，消息觸發員工及其親屬舉行大型示威，附近高速公路一度被示威者封鎖近16小時。據報已有92人因封路被捕。

印度當地政府部門表示，當局亦已成立委員會調查事件，當中包括員工代表。目前宿舍廚房已經關閉，委員會將在收到實驗室報告等資料後，才會採取進一步行動。

據傳富士康在當地工廠有5000至7000名員工，目前富士康尚未就事件發表評論。據報當地示威從15日已開始，其後規模不斷升級。