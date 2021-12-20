台灣金聯平價住宅銷售專案，截至12月19日止，申購銷售率已達8.3成，其中新北、宜蘭、竹苗、台南等地區均已完銷，目前尚有桃園市4戶、台北市3戶、南投2戶、台中市及高雄市各1戶，申購登記將在12月21日截止，台灣金聯呼籲，已上網登記民眾，務必在期限內繳交相關保證金及登記手續費，以免喪失機會。

台灣金聯強調，這次銷售21日截止登記前的最後一個周休假期，18、19日出現賞屋及登記人潮，單單2天申購登記人數增加491人，賞屋人數更是不斷，預估最後1、2天會再現一波登記人潮，銷售率可望朝九成以上的目標邁進。針對這次66戶物件中，已有1638人登記，包括台南市東區崇賢三路富立和築社區4戶，及台北市辛亥路南方莊園1戶，均超過百人以上登記，中籤率1％以下，最熱門標的為標號53號的富立和築社區有155人登記。

其次50人以上登記的物件有11戶，中籤率不到2％，目前僅有3戶是1人登記，依規定免抽籤，其餘物件均需抽籤決定買主。因距離申購登記只剩最後1、2天。台灣金聯呼籲，有購屋需求的民眾，請把握機會登記，只要登記就有機會中籤，與登記先後順序無關、機會均等。

台灣金聯指出，目前台北市中山北路六段天母商圈美寓、北安路華廈及石牌路套房等3戶，桃園市中壢華廈、新屋中山路美屋、龜山透天厝及觀音草漯華美屋等4戶，台中市龍井景觀屋，南投縣名間休閒宅及彰南路華廈等2戶，高雄鳳山區透天厝等等物件，都尚未有民眾登記。只要繳交3萬元要約保證金及登記手續費1000元，即可完成申購登記手續，12月29日依物件所在地分別辦理公開抽籤決定買主。