陸系外資出報告，力挺大立光（3008）對中國品牌出貨將因2022年專利戰成功而恢復成長，報告中透露，大立光近期已與某一線中國手機品牌簽署採購LTA（Long term agreement），這是大立光第一次與中國品牌簽署LTA，據估，簽約前，大立光對該品牌在2022年鏡頭出貨量將呈年減15％-20％，在簽約後，則可望回歸成長，轉呈年增二成。

過去基於成本考量，大立光並非新拿到LTA訂單的一線中國手機品牌之主要鏡頭供應商，陸系外資初估，今年大立光佔該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應比重分別為100％、45％與25％。惟簽署LTA後，大立光在2022年佔該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應比重分別提升至約100％、70–75％、40–45％，過去幾年，大立光對該一線中國品牌的鏡頭出貨持續呈年減15％–20％，惟在簽約後，出貨將轉為年增二成。

陸系外資指出，大立光在2018年與Samsung簽署LTA後，對Samsung鏡頭出貨在2019-2021年間的年複合成長達33％，遠高於同期手機出貨衰退1％–1.5％，此番大立光與該中國一線品牌簽署LTA，具有高度示範性且意義重大，意味著未來大立光與其他中國品牌很有可能簽署LTA，故可預期見到大立光對中國品牌的出貨將從年減二成，轉為年增二成。

展望2022年，大立光除了有陸系手機的長約挹注外，其他的成長動能還包括Tesla、元宇宙與iPhone鏡頭升級與VCM。

受惠於Tesla的快速成長，陸系外資推估，大立光明年Tesla鏡頭出貨將呈年增70％–80％，此外，未來2年iPhone相機鏡頭的持續升級也有助於大立光市佔率、營收與獲利成長，再者，大立光iPhone VCM也可望在今年下半年開始出貨，2023年大立光大舉擴產VCM，則有助於大立光市占率的提升。