全球半導體產能「缺」很大，意法半導體總裁謝利(Jean-Marc Chery)認為，要回到「正常」水準至少要到2023年上半年，處理短期缺貨問題是當務之急，但這卻是一個非常艱鉅的任務。

謝利認為，儘管2022年全球晶片短缺的問題將獲得改善，但至少要到2023年上半年才能恢復到「正常」的水準，他進一步表示，目前的當務之急就是要處理好短期的嚴重缺貨問題，但即便這是個艱鉅的任務，也得避免因為供應鏈缺料，讓客戶遭遇結構性損傷。

謝利認為，全球受到疫情後快速的經濟發展，帶動汽車、電子等產業需求大爆發，更加快市場轉型，不僅如此，當下全球經濟也在變化，全球化轉向區域化發展，種種因素均造成晶圓嚴重緊張的問題。

因應供應鏈缺料問題持續惡化，意法也計畫在未來4年內大幅提升晶圓產能，2020～2025年期間將歐洲晶圓廠的整體產能提升達一倍，包括目前正在興建的義大利Agrate12吋晶圓廠、義大利Catania的碳化矽(SiC)晶圓廠，以及法國Tours的氮化鎵(GaN)晶圓廠，到2024年將SiC晶圓產能提升到2017年的10倍。

意法半導體和一般的無廠半導體公司不同，意法半導體擁有並營運自己的半導體晶圓廠。在2006年時旗下就擁有5座8寸晶圓加工廠與一座12寸晶圓加工廠，且同時擁有進行矽裸晶組裝與結合塑膠或陶瓷封裝的後端工廠。

法人預估，2022年半導體在2021年高於正常的成長後，終端電子產品的成長趨於正常，但長短料問題持續，不過大多數主要半導體和其他元件供應問題得到緩解。最大不確定性是新冠疫情和地緣政治的影響，預估2022年半導體產能年增加10%左右。目前晶圓廠的新產能在2022年難以開出，晶圓代工廠預期至2022年底供不應求的情況不變。

進一步看，儘管終端應用短期有季節性調整，或長短料庫存修正，但需求並未消失，如以往車用追求庫存最小化的Just in Time營運方針改變，電動車興起，每台汽車晶片數量又增加。加上其他應用部份IC設計廠仍在建庫存，使晶圓代工需求更為明顯。