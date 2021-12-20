花蓮林區管理處今年啟動林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」修復計畫，委託廠商依原來樣貌、顏色等樣式進行修復，歷經2個月的時間換上新裝，今回到園區，將繼續為遊客服務。（羅亦晽攝）

花蓮林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」，歷經2個月修復，換上新裝，在地居民今也喜迎機關車回家。（羅亦晽攝）

花蓮林田山林業文化園區的鎮園之寶「機關車」，因長年停放戶外遭風吹雨淋日曬，逐漸鏽蝕，且客車廂木板嚴重腐朽，且有白蟻危害，花蓮林區管理處今年啟動修復計畫，委託廠商依原來樣貌、顏色等樣式進行修復，歷經2個月的時間換上新裝，今回到園區，將繼續為遊客服務。

林田山林業文化園區導覽員莊明儀表示，機關車自1969年開始服務，提供林場員工和眷屬往來萬榮火車站和林田山林場間，1984年左右退役，雖然現在交通便利，但它對當時的居民來說，是小山城中十分奢侈的交通車，修復不單是重溫舊夢，同時也能讓遊客更加了解林場的昔日風華。

自小在林田山長大的羅陽政說，機關車以前1天大概有4、5班次，自己都是搭乘這班車出山城到市區求學，許多居民也會搭乘前往萬榮火車站周邊採買，如今見到機關車重新上漆，過去的記憶頓時之間也湧上心頭，十分懷念。

花蓮林區管理處表示，林田山機關車屬珍貴的林業文化資產，今年啟動修復計畫，編列200多萬元，委託仕佳興業公司依原來樣貌、顏色進行修復。10月初將機關車和車廂載運至台中送修，歷時2個多月修復完成，再繞行南迴回到花蓮，因擔心車體有任何損傷，捨高速公路走省道慢行，路程就花了3天，未來為維護機關車能長保如新，下班後就要推進車棚內。

此外，因機關車黃色L型車頭加上綠色車身，外型奇特，深受火車迷喜愛，甚至暱稱這款日本加藤製作所生產的機關車為「加藤君」，花蓮林區管理處指出，它別於一般汽油動力車，以木炭製造瓦斯做為動力來源，駕駛得半夜起床燒炭生火，非常特別。