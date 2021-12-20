美籍台裔球星林書豪重返CBA北京首鋼男籃，今天下午和部分隊友與兩岸青年相見歡，進行運球、上籃互動。不過在媒體聯訪，當記者提到有關其好友王力宏的問題時，球隊公關強勢打斷採訪，隨後將林書豪帶離現場，採訪草草結束。

今年6月12日，林書豪在社交媒體上宣佈重返CBA北京首鋼隊；11月30日，北京首鋼籃球俱樂部發佈官方公告，林書豪完備所有註冊手續，本賽季第二階段，他將再次以「北京首鋼」之名重返CBA舞台。

在CBA賽季開始前，今天（12月20日）下午，北京首鋼男籃派出5名球員：林書豪、翟曉川、方碩、王驍輝、周儀翔與兩岸青年代表進行了籃球遊戲和互動交流。

今年8月，林書豪因確診新冠肺炎在上海接受治療。他回憶，「因為打過疫苗，所以症狀像是感冒，不舒服的感覺只維持了幾天。陽性反應持續了一陣子，隔離了很久，經過幾次檢測都呈現陰性之後，才解除隔離。在隔離期間，體重掉了20磅，約9公斤，這是影響最大的。」

當時心情如何？林書豪表示，「當時心情很不好，因為計畫和行程被打亂了，之前的努力也浪費了。我成天什麼事情也不能做、只能待在房間裡等，希望身體快點康復。」

記者繼續提問，在林書豪罹患新冠肺炎期間，王力宏曾經給林書豪加油打氣，現在王力宏出事，會想對王力宏說些什麼？

原本林書豪已經張口想要回答，但此時球隊公關強勢插話、打斷記者發問，稱「這個問題我們不回答」、「不接受與主題無關的問題」，此舉惹怒現場記者，紛紛抗議「不要干擾採訪」、「不要打斷受訪者好嗎？」

至於目前籃球界的氛圍，林書豪表示，若無法回到疫情之前，現場能夠開放觀眾進場觀賽，肯定對球員會造成影響，但大家必須耐心的堅持下去。

林書豪說，現在隨著年齡漸長，不再只是關注自己的表現，也同時關注籃壇發展。希望籃球運動在亞洲發展的愈來愈好，每年發掘更多在技巧上有天份的球員，自己也樂觀其成。