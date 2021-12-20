泰安鄉的清安老街，以出產豆腐聞名，有豆腐街稱號。（謝明俊攝）

泰安鄉的清安老街，以出產豆腐聞名，有豆腐街、洗衫坑等稱號。（謝明俊攝）

泰安鄉客家美食及原藝市集將在新鄉公所大樓至清安老街舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉以美湯聞名，每年耶誕節也是當地原住民重要慶典，泰安鄉公所都會舉辦融合客家與原民的「客家美食及原藝市集」活動，今年將在25、26日等2天登場，將邀請苗栗在地知名演奏家林郁証等人表演精彩節目，20日首先上場的是耶誕點燈暖場，泰安鄉長劉美蘭歡迎大家來泰安吃美食、泡好湯。

泰安鄉內有條著名老街，名為「清安豆腐街」，又稱作「洗水坑老街」，是遊客前往泰安溫泉區時必經之路，當地的水質純淨甘甜，做出的豆腐十分滑嫩細緻，因此多數店家專賣手工豆腐，這就是豆腐街的由來，這裡產出的豆腐品質出色，以煎、煮、炒、炸…等不同方式烹調，都能做出非常美味的料理。

由於泰安鄉內有許多原住民都是信奉天主教或基督教，耶誕節在泰安鄉內也是重要節慶日子。因此，泰安鄉公所選在耶誕節舉辦活動，也藉以慶祝聖誕。

今年的『2021泰安「客家美食x原藝市集」活動』，將從20日傍晚的聖誕點燈儀式，向全國民眾昭告活動即將登場，期望在點點燈火亮起，來照亮泰安的夜空。

今年的活動將於聖誕節期間25、26日兩天舉行，會場分別在泰安鄉新行政大樓前廣場與清安豆腐街，以客家美食文化為主軸，清安豆腐美食、客家文化、原客工藝以及聖誕打卡串連整個活動。

當天並安排泰雅薩克斯王林郁証等在地藝人表演、聖誕老公公快閃、特色市集、憑一張發票即可免費製作工藝DIY，還有客家美食免費品嚐等活動內容，劉美蘭歡迎鄉親父老一同共襄盛舉，喜愛客家美食和原藝市集的民眾千萬別錯過泰安這場的盛會，聖誕佳節與泰安有場美好的邂逅。