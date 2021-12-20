王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

李靚蕾撕開王力宏優質偶像虛假人設後，王力宏一開始在19日深夜反擊，不料引來更多撻伐，終於在20日發表道歉聲明，並揚言暫時退出演藝圈。擅長吠陀占星、紫微斗數跟塔羅密碼的華人占星權威李靜唯老師19日晚間直播時，就看出王力宏是自私、自戀、沒有同理心外加摳門的塔羅密碼組合，李靜唯從命盤也看出，王力宏一輩子都不快樂，但不缺錢財，只是從現在起到明年12月將會是他人生最黑暗的一年。

李靚蕾五千字毀滅性長文，兩岸網友都在搬板凳吃瓜，等著看這場戲劇張力比韓劇還精采的離婚夫妻戰，也引發各界對於王力宏偏差三觀的討論，李靜唯老師19日晚上8點在粉絲頁直播時，花了2小時分析王力宏跟李靚蕾的塔羅密碼及吠陀跟紫微命盤，以及為何兩人今天會走到這個局面。

▍王力宏塔羅密碼

人格牌：隱者

靈魂牌：隱者

愛情牌：節制

財富牌：皇帝

2021流年牌：隱者

2022流年牌：命運之輪

李靜唯老師直播分析，王力宏吠陀星座為金牛座，12月計都羅喉跟太陽都合相在他的夫妻宮，所以另一半終於不願意再忍了。王力宏人格靈魂牌是隱者隱者，代表他有很多不能說出口的事，對應的星座是處女座，但他的處女潔癖並沒有出現在親密關係裡，而是要求形象完美，不允許任何負面汙點被看到，所以要極力包裝優質形象，相對也給他自己帶來很大壓力。

李靜唯老師分析，人格靈魂「隱者隱者」的人其實很容易遭小人，且會有秘密戀情，加上他2021年流年也是走隱者，跟范冰冰當年被消失的流年一樣，至於提早發酵的2022年流年「命運之輪逆位」，也意味之前種下什麼因，現在就要收什麼惡果。

李靜唯老師引用易經說法形容王力宏跟范冰冰，同屬於「德不配位，必有災殃」的狀況，命運之輪逆位的流年代表老天的審判無法逃避。對照直播完後，王力宏的反擊被網友更加撻伐，隨後宣布暫退演藝圈來看，老天的審判已經開始，讓他無力扭轉。

李靜唯老師也在直播中分析，王力宏愛情牌是節制，相對應的星座是射手座，在感情上非常奔放，嚮往自由做自己喜歡的事，不願被約束，難怪前妻李靚蕾會爆料王力宏在每個城市都有炮友，因為射手座花心起來真的是非常花，屬世界大同級「只要我喜歡，有甚麼不可以」的超級大渣男，非常不適合婚姻。

大家最好奇的是，王力宏為何如此小氣，豪宅只肯借給老婆孩子住？李靜唯從塔羅密碼看出，王力宏財富牌在皇帝逆位，非常大男人，「我不想賞你，你就得不到」。皇帝牌對應的是牡羊座，當他追求女人時，可以出手大氣，但當他不喜歡你時，一毛錢都不會給。同時，王力宏的塔羅密碼中完全沒有水象星座特質，代表他是一個很固執、不重感情，同理心薄弱且比較自私的人。

從吠陀星盤來看，王力宏的桃花宮非常精彩，但受此一擊，2021年將是他人生最大轉捩點，2022年也會是他人生最黑暗的一年。另外，王力宏這次媽寶爸寶形象也大受抨擊，李靜唯以此推測王力宏的紫微命盤應該是天同坐命，祿存跟化祿在命宮的人，且婚姻宮是空宮，不適合婚姻，不但最愛的是自己、有自戀人格傾向，且性格扭曲跟原生家庭有關，很會保護自己，非常小氣。