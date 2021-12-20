王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

歌手王力宏與前妻李靚蕾離婚不歡而散，雙方多次透過網路隔空互嗆，今（20日）中午王力宏再次發表聲明致歉，並表示會將李靚蕾與三個孩子所住的4.8億吾疆豪宅過戶至女方名下，若再加上原先談定的6.6億贍養費，王力宏初估需要給李靚蕾的贍養費將達11.4億，不過有專家也提到，吾疆是登記在王力宏名下的公司，因此過戶給李靚蕾時不會被課徵贈與稅，因此不會衍伸出贈與稅的問題。

吾疆為台北市知名豪宅，位在仁愛路三段擁有樹海第一排特色，共有兩棟坪數較大的「大吾疆」為一層一戶的豪宅，坪數較小的「小吾疆」則為一層兩戶，多為地主分回戶，根據實價揭露資料，王力宏是在2017年以總價4億元買下12樓，房屋坪數約180坪，拆算車位，每坪單價約209萬元，所有權登記為王力宏名下的宏聲文化，目前該房屋已飆至4.8億。

至於王力宏宣布將吾疆過戶給李靚蕾後，是否需要再負擔贈與稅，《ETtoday》報導，地政士蘇榮淇表示，如果王力宏真的把吾疆豪宅送給李靚蕾，以贈與稅的角度來說，贈與稅的課徵對象是贈與人，但由於王力宏的吾疆豪宅持有者為公司法人，贈與稅不會針對法人課徵，所以不會有贈與稅問題。

有趣的是，王力宏的吾疆豪宅卻在此期間成為Google熱搜關鍵字，知名查詢房屋交易資料樂居創辦人李奕農也在臉書上發文表示，「吾疆頁面瀏覽量在這幾天創了新高，一天就有3.5萬的瀏覽量，平常單一個案的瀏覽量，一週大約2000至3000次，看來大家都很想知道這戶多少錢。」