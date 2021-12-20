胡潤百富20日公布「2021全球獨角獸榜」，列出了全球成立於2000年之後，價值10億美元以上的非上市公司。榜單顯示，2021年全球湧現了1058家獨角獸企業，數量是去年（472家）兩倍以上。其中，抖音母公司字節跳動估值增長人民幣（下同）1.73兆元，達到2.25兆元，超過螞蟻集團成為全球最大獨角獸。而特斯拉CEO穆斯克的SpaceX估值增長4000億元，達到6400億元，排名第三，成為美國最大獨角獸。

這是胡潤百富自2019年以來第三次發佈全球獨角獸榜。榜單顯示，美國以擁有487家獨角獸企業排名第一，比2020年增加254家；中國以301家排名第二，比2020年增加74家；美國和中國占全球獨角獸總數的74％。

2021年，胡潤研究院在38個國家發現了673家新獨角獸企業。其中，美國新上榜347家，其次是中國146家，印度41家。新上榜獨角獸的總價值9兆元。總部斯德哥爾摩的支付平台Klarna、雪梨的線上設計平台Canva、舊金山的人工智慧數據公司Databricks、舊金山的雜貨配送平台Instacart和倫敦的數位銀行Revolut新晉前十榜單。

而在中國新上榜的部分獨角獸企業中，元氣森林估值950億元、滴滴貨運估值650億元，衛龍估值600億元。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，2021年是一個世界級的創業大年，全球獨角獸數量達到1000多家，幾乎是2020年的兩倍，主要因為美國獨角獸數量的激增。他稱，這些企業創造價值的速度相當驚人，胡潤獨角獸平均只用了8年的時間就達到了10億美元的估值，相當於這些獨角獸平均在2013年開始創業，當時這些企業的創辦人只有36歲。