高捷小港林園線可行線研究案獲政院核定，未來預估可引入活動人口4萬人，提高12％捷運搭乘率。（高市府捷運局提供／石秀華高雄傳真）

「高雄捷運小港林園線可行性研究」評估案17日獲行政院函文正式核定，市府將加快腳步送審環評說明書和辦公聽會，盼2022年底能動工；該條捷運路線總長約12.43公里，將設置7座車站，未來通車營運後，預估可引入活動人口4萬人，提高12％捷運搭乘率，不僅促進當地農業區土地開發，還可容納3.6萬就業人口。

高雄市府捷運局表示，市府積極爭取的「高雄捷運小港林園線可行性研究」評估案，行政院已於12月17日函文正式同意；捷運局指出，該項計畫為蔡英文總統和市長陳其邁允諾的優先重大交通建設，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一，小港林園線路線行經三大國家級產業園區包括臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區，年產值合計逾1.24兆，為南部半導體材料S廊帶的其中一環。

副市長林欽榮表示，市府於去年12月29日在林園區辦理地方說明會，吸引近700位民眾參與，與會者均支持採「一車到底」地下化方式興建小港林園線，並期待能早日動工及完工通車。

捷運局指出，小港林園線總長約12.43公里，設置7座車站，未來小港林園線通車營運後可引入約4萬人活動人口，可提高捷運搭乘率至12％，並促進當地農業區土地開發。

捷運局表示，市府除主責建設捷運系統外，也已組成跨局處專案小組，以大眾運輸導向開發TOD理念開啟林園都市發展契機，未來將全力針對林園區都市計畫通盤檢討，且對站捷運車站周邊農業區進行捷運聯合開發計畫，透過都市計畫變更與市地重劃，提供優質的生活與生產環境。

捷運局預估未來捷運營運後，將可容納3.6萬就業人口，未來在捷運搭乘率方面，市府將祭出各項措施積極鼓勵沿線民眾搭乘捷運，例如林園居民專屬之優惠票價；研擬和沿線國家級產業園區的企業建立夥伴關係，以合作發行之企業幸福卡鼓勵員工搭乘捷運，以確保基本運量及票箱收入。

在政院核定該路線可行性研究方案後，捷運局近期將報請環保署對於有關小港林園線環説書及辦理綜合規劃公聽會加速報核程序，以持續推動後續綜合規劃及環境影響評估等作業，盼該路線明年年底前能動工。