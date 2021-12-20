嘉義市北香湖公園沉睡大白熊雪景區有無障礙步道，輪椅族開心賞雪。（嘉義市政府提供）

嘉義市北香湖公園「獨嘉聖誕雪景區X沉睡大白熊」展區，每天晚上有「雪花燈光秀」，隨著耶誕節來臨，吸引人潮前往打卡拍照，嘉義市政府特別設置臨時性的「無障礙通行步道」，方便身障朋友與樂齡長輩也能暢遊無阻。

北香湖公園正在展出光織影舞光影藝術展，配合耶誕節氣氛，加碼特別設計「獨嘉聖誕雪景區X沉睡大白熊」展區，每日18時30分至21時30分有「雪花燈光秀」，周一至周四每小時飄雪10分鐘；周五六日每半小時飄雪10分鐘。

人造雪景加上燈光秀、沉睡大白熊及耶誕禮物盒造型的場景設計，大人、小孩都愛玩愛拍照，每天湧現觀賞人潮去感受白色耶誕節的歡樂。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，今年聖誕節，市府用心規畫「獨嘉聖誕雪景區x沉睡大白熊」展區，原本該展區的出入口及周邊是小卵石鋪面，不適合身障朋友與樂齡長輩通行，目前已以木材地板及地毯鋪面加固，提供身障者及樂齡長輩方便通行的步道，讓更多民眾能近距離欣賞雪景。

嘉義新世界自立生活協會前理事長施素汝說，外縣市的朋友都羨慕嘉義人有北香湖公園的漂亮的大白熊雪景區，都想過來參觀，她得知展區有新設置無障礙通行步道，就約朋友們來欣賞銀雪美景，大家都玩得很高興。

吳先生說，身障朋友平常會一起出去玩，無障礙設施對我們來說很重要，北香湖這個展區特別提供臨時性的無障礙步道，讓使用輪椅的人方便通行就很好。