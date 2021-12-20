王力宏離婚風暴腥風血雨，今年8月也主動宣布結束6年婚姻的趙正平20日出席《國際橋牌社2》記者會時被問及此事，一向快人快語的他砲火全開表示：「不能不認錯！不認錯是不是男人？ 一定要認錯！」講到激動處，他說女性本來就是弱者，「女生幫你生3個孩子，還不辛苦嗎？你這男人真他X畜生耶！」

趙正平表示，一開始王力宏沒處理好，「其實這人已經有問題，才會今天弄得這麼難看。最後拉回來，男人要承擔一切，不管對方好與不好，男人是家的頭，要扛一切。或許前面不愉快，他認為不是他的錯，要概括承受不容易，加上平常形象包裝太好了；這次新聞出來，他真的謝謝再聯絡，以後他沒這個局了！」還搞笑建議他以後可能要多參加救國團等活動挽救形象，「看未來兩三年還有沒有機會再起來，不過他也賺夠多了也沒差了！」

他說，王力宏後來願意承擔，包括之後太太小孩住的地方，「這才是一個男人！之前談的條件真的比畜生還不如！我也離婚，我自己知道，我所有一切都概括承受，都沒說任何事」，砲火猛烈令人捏把冷汗，他則笑說：「一堆人在網路罵，又不是只有我罵他！」他說自己沒有一直追蹤這事，因為知道家家有本難念的經，「他的事干我屁事，但知道雙方彼此有嚴重問題才會今天鬧這麼大、一發不可收拾。女性本來就是弱者，女生幫你生三個孩子，不辛苦嗎？你這男人真他X畜生耶！很多人的心聲都是，男人不該這樣！」

趙正平表示，當李靚蕾用幾千字把王力宏從以前至今寫這麼難聽，「我如果看到第一篇發出來就要道歉，而不是像剝洋蔥這樣，一切都來不及了！戲真的演不下去，愈演愈臭！人家真的憋太久，這麼多年什麼鳥氣一個人扛，你說要再見，該給的不給，不該給的想弄，他一定給你把鍋全砸爛、大家都別活」。

他最後說，「我補一句話，離婚其實不可恥，可恥的是，你會跟你的另外一半去計較，人生的旅途難免會有一些坎坎坷坷，大家就講清楚，不要去計較，一個男人 要做頭的！」會不會擔心自己有一天會發生這種也被前妻毀滅？他笑說：「我不是已經發生（離婚）了嗎，可是我沒有毀滅，我自己概括承受？」擔心會有毀滅性新聞嗎？他趕緊起身說：「頭好暈，先走了，靠X！」然後直接走人。