大陸商業查詢平台天眼查資料顯示，截至12月19日，名稱中含「元宇宙」的商標申請總量已超8534條，共有1368家公司參與申請。

《證券日報》報導，9月22日之前，申請「元宇宙」相關商標的公司數量僅為130家；截至10月22日，申請相關商標的公司數量增至400家左右；最近3個月，申請相關商標的公司數量已增長近10倍。

天眼查不完全統計資訊顯示，今年9月，騰訊、小紅書、理想汽車、努比亞等諸多知名企業都申請了與「元宇宙」相關的商標；10月，網易、愛奇藝等公司也加入相關商標申請行列；11月，小鵬汽車、蔚來汽車等「造車新勢力」紛紛介入；12月份，包括海信集團、四川長虹在內的多家家電企業入局。總體來看，在申請與「元宇宙」相關商標的公司中，網路科技企業占比較多。

網易（杭州）網路有限公司近日也申請註冊26條元宇宙相關商標，包括「星球元宇宙」、「元宇宙展會」、「雷火元宇宙」等商標，目前相關商標狀態均為「等待實質審查」。