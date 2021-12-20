有些小朋友平常有收集警車模型，終於可以搭上真正警車，孩子們都相當興奮。直喊：「好酷唷！」。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市美國學校小一學童日前到東山派出所參訪，小朋友首次踏入派出所，對所內的各項事物都充滿好奇。警員細心講解，讓小朋友試用裝備，大家好奇試警棍、反光背心、防彈背心等裝備，對於值班臺跟偵詢室內各項裝備也是充滿好奇，當坐上警車時紛喊：「好酷唷」。

台中市警第五分局東山派出所警員劉欣威，親切地為小朋友介紹警用裝備，包括，執勤時所用的裝備，有防彈衣、反光背心、交通指揮棒、警棍等陳列展示，並帶小朋友認識值班台如何接收案單及受理報案、帶小朋友到偵詢室介紹警察偵詢時相關設施等。

學童認識完警用裝備後，接著到戶外認識警察叔叔平常執勤用的警車，有些小朋友平常有收集警車模型，終於可以搭上真正警車，孩子們都相當興奮。直喊：「好酷唷！」。

讓小朋友了解各項警用裝備的功能和警察平常的執勤內容、了解警察工作的辛勞，看到帥氣的警察哥哥們的執勤身影，直呼：「警察哥哥辛苦了」。

台中市警第五分局指出，美國學校小一學童戶外教學，安排到派出所參訪，除讓小朋友了解各項警用裝備的功能和警察平常的執勤內容，了解警察打擊犯罪的工作，也有正確的觀念保護自己。

美國學校表示，透過戶外教學活動進行警民互動，讓學童對警察工作更加認識，學童也手寫感謝卡給警察叔叔，以表達感謝對警方打擊犯罪、維護社會秩序、保護人民的辛勞。