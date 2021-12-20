歌手王力宏婚變後，遭前妻李靚蕾爆出約炮、召妓等多項醜聞，震驚各界。 一名網友想起演藝圈過去也有不少男藝人曾經外遇、偷吃，他好奇有那些名人成功洗白？疑問曝光後，多數網友點名「王建民」。

原PO今（20）日於PTT八卦板指出，王力宏醜聞事件吵得沸沸揚揚，讓他想起過去在台灣演藝圈中，有不少男藝人外遇過後又成功洗白。他舉例，2014年阿基師被周刊拍到與一名女子出入摩鐵，事件曝光後，阿基師召開記者強調沒有偷腥、沒有外遇，堅稱兩人只是巧遇，原PO說「阿基師現在不也還是婆婆媽媽的廚房男神」。

原PO表示，2019年浩角翔起的阿翔和謝忻被周刊拍到在路邊親吻，事後阿翔也是召開記者會哭哭啼啼，請老婆原諒，現在主持、廣告代言還是賺飽飽，他好奇問及「台灣哪些名人外遇後，又成功洗白的？」

貼文曝光後，鄉民紛紛留言，「王建民啦！國際賽白到發亮」、「王建民啊！還進對球隊，都沒人酸他了」、「我只承認王建民」、「王建民啦！還記得大樹哥嗎？」、「大樹哥唯一」、「大樹哥本身就沒變很黑」、「王建民，現在形象不錯」、「大樹哥強大到令人忽略負面消息」；留言中也有人有其他想法，「九把刀，他的電影大家還是買單」、「胡瓜，他現在滿低調的」。