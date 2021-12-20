港星劉家輝是知名武打明星，以強健體魄與俐落身手聞名，強勁的武術實力被評不輸李連杰、甄子丹、成龍等國際動作巨星，劉家輝在8、90年代紅極一時，最聞名的作品，當是在《唐伯虎點秋香》飾演「奪命書生」，只是曾經如此輝煌的他，晚景卻相當淒涼，2011年他中風跌倒撞到腦，下半身就此癱瘓，不但就此斷送演藝事業，還妻離子散，最後連付醫藥費都有困難，幸得天王劉德華出身幫助，才度過難關。

劉家輝本名冼錦熙，出身廣東的他，自小被過繼給武術名家兼影星劉湛，其師承洪拳名家林世榮，也就是黃飛鴻的徒弟，劉家輝因此8歲就接受洪拳正統訓練，刻苦累積著實力，替他未來成為武術明星打下紮實根基。

劉家輝18歲入行拍戲，一開始沒能得到什麼重要的角色，但他穩紮穩打，等待著機會，終於在1978年的《少林三十六房》電影中，演出高手和尚闖出名堂，此片擠身當年十大賣座港片，是讓少林功夫片登上顛峰之作，劉家輝可說功不可沒，甚至讓他紅到國外去，劉家輝也從此成為邵氏電影的御用武術明星，經常飾演帥氣的武僧，光頭成了他的招牌標誌。

劉家輝當年中風，傳被妻兒拋棄，全靠星友們接濟。(翻攝自雨前小憩微博)

可惜隨著電影風格推陳出新，少林功夫片漸漸少熱度，加上新進演員輩出，劉家輝漸漸少了演出大作的機會，就演些配角或反派，沒想到過去的名氣，讓他在2013年受大導昆汀塔倫提諾之邀，出演《追殺比爾》第一、二集，劉家輝因此得以在好萊塢以「Gordon Liu」留名。

劉家輝或許在武術上努力得到回報，但感情上卻缺乏運氣，他先後有過2段婚姻，都離婚收場，且2011年，劉家輝突然中風倒地，撞傷了頭導致半身不遂，因此息影住院療養，沒想到他的前經紀人趁機騙走他一堆錢，第二任老婆也丟下他跑了，還叫兒子去爭劉家輝剩餘不多的財產，劉家輝因此落魄，只能住進養老院。

但好在劉家輝過去為人耿直講義氣，在圈內人緣不錯，老東家也念在他的貢獻，出手為他提供醫療協助，劉德華也很疼惜這位大前輩，在他住院期間頻頻探視，且表示會竭盡所能給予幫助，提供他經濟援助，加上眾星友們的照顧問候，才讓劉家輝淒涼的晚年，有了一絲溫暖的曙光。