豪華休旅車「銷售一哥」來了！Lexus總代理和泰汽車今日發表全新NX，罕見以5種動力10個等級鋪天蓋地，搶攻豪華休旅市場，吸引大量消費者下訂搶購，累計訂單已超過3000多張，和泰車總經理蘇純興表示，Lexus NX年銷量將挑戰1萬台，這數字除了打破Lexus NX過往銷售表現，也有望改寫豪華休旅車在台銷售紀錄。

首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近100萬台，可見消費者對其喜愛之程度；而第二代NX除了導入全新設計語彙，並首次採用「LEXUS」車尾logo的車身識別外，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature及先進科技，正式宣告Lexus邁入新世代。

本次全新NX未上市即話題不斷，從今年2月份的資訊曝光、6月份的全球首發、一直到上個月總代理宣布預售起跑，無一不吸引大量的話題討論及消費者的密切關注。

和泰車表示，NX身為豪華休旅的銷售霸主，和泰汽車展現出強大的企圖心，領先全球一口氣導入5種動力，提供10個不同等級，除了原本就是販賣主力的NX 200之外，NX 450h＋及NX 350的接單更是超乎預期，充份發揮出其商品多樣性的優勢及獨特魅力。全等級正式售價也較預接單下調3～6萬元，投下極具競爭力的震撼彈。