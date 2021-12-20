日股周一大跌。中國貸款市場報價利率(LPR)的下調，未能提振投資人信心，另Omicron變異株病毒的蔓延，引發人們對全球經濟放緩的擔憂。

周一日經225指數收跌607.87點或2.13%，為27937.81點，為11月26日以來最大單日跌幅。東證一部指數跌43.14點或2.17%，為1941.33點。交易所所有33個板塊都下跌，券商股領跌。

中國人行自20個月以來首次下調LPR利率，以提振不斷放緩的經濟成長。

Aizawa證券基金經理Ikuo Mitsui說，中國下調利率是為了幫助改善經濟，但投資人看到的卻是中國是因經濟增速放緩，所以需要降息。那些原本預計股市會在年底前上漲的投資人，也因為股市正走向不同方向，所以拋售股票。

美聯準會已經表示，加速縮減購債計畫，以在明年三月結束該計畫，此後市場人氣已經衰減。

市場對Omicron病毒的擔憂也在縮減風險偏好。荷蘭周日封城，更多歐洲國家可能在聖誕節前實施更多新冠管制措施。

線上金融集團SBI控股大跌6.7%。一個維權投資人將所有新生銀行(Shinsei)的股票賣給SBI控股，讓SBI獲得該行控制權。

新生銀行也重挫8.36%。一位市場參與者表示，這位投資人原本可以保留股東地位，並要求SBI提高新生銀行價值。

SBI控股的同業，野村控股跌5.96%，大和證券跌4.49%。