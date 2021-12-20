富邦金控針對與日盛金控合併，17日才發布新聞稿指出，日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控透過協商及對話，達成員工安置方案初步共識，但日盛金控工會發出聲明，雙方預計29日再次開會討論，對於員工安置方案，若富邦金控執意以自提版本要工會同意，不進行善意溝通，不排除將採取抗爭。

日盛金控工會聲明表示，雙方在10月20日的第六次協商會議，富邦金控代表說明沒有協商空間，讓該工會的代表相當錯愕，儘管經過2、3次的私下會談，但至目前為止有關優離優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計畫草案皆尚未達成具體共識。雙方已訂在12月29日進行第七次的正式協商會議，針對先前日盛銀行工會若與富邦金達成初步協議，只能代表日盛銀行工會的立場，並不代表日盛金工會的立場也是一樣的。

日盛金控工會指出，近年來該公司員工對於本身所負責的業務，全力投入達成，使公司的獲利穩定成長，員工的專業素養，不同於部分銀行或壽險因經營不善而合併，因此，該工會將全力維護員工的權益，爭取適合日盛金控員工的安置計畫與優離優退方案。

日盛金控工會強調，該工會有關維護員工的權益，絕非漫天開價，要求不合理的協商條件，均有數據做為基礎，如果富邦金控的協商代表，就是要以其自提的版本要求日盛金控工會同意，不願進行善意的溝通協商，該工會將會採取抗爭手段，向社會大眾與主管機關表達訴求。該工會還是期盼能與富邦金控經過良性溝通，盡早達成共識並創造雙贏。