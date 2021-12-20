李靚蕾今（20日）再槓王力宏，直球逼問男方敢不敢承認很多砲友、婚前買春韓國網襪妹，並爆料「管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？」王力宏雖沒正面回應，但「亞洲跟拍一哥」葛斯齊近期在節目秀出拍到的韓國網襪妹，證實該女的行為跟李靚蕾在聲明提到的內容雷同。

葛斯齊在節目《超錢新聞》透露，2012年底收到王力宏疑私生活混亂的線報，且當時他又被週刊爆料過夜小模，想不到就跟拍到一名留著長髮、身材窈窕的韓籍網襪妹，後來又拍到一個身材很像的中年女子到王力宏豪宅拜訪，但找的對象都是「周先生、林先生」，由於事先已探聽好王力宏獨自在家，葛斯齊懷疑這是一種遮眼法，搞一個化名避免太明目張膽。

葛斯齊繼續跟拍該女到酒店下榻，詢問櫃台後得知她是韓國人，後來跟拍消息走漏風聲，雞頭問王力宏到底是何方神聖，怎麼會被媒體盯上，王力宏當然不答，第一個動作打給樓下保全，揚言若講出他的私事就會提告。除了韓籍網襪妹，葛斯齊還有拍到一名年紀跟陳菊差不多的台籍性工作者，推測王力宏召妓偏好熟女級。

王力宏遭李靚蕾控訴3天，終於在今日於社群平台發文公開道歉，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他承諾未來會注意言行舉止，擔起父親、兒子和公眾人物的責任，並過戶4億吾疆房產給李靚蕾，一起撫養三個孩子並負擔費用；另外，王力宏會暫時退出演藝圈，彌補對父母、孩子的傷害。