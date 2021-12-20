雲林縣警察局長朱宗泰因積勞成疾，20日病逝在台大雲林分院，享年61歲，朱宗泰原擔任刑事局副局長，去年9月陞任雲林縣警局局長，1年多來事必躬親，加上健康不佳，原本烏黑的頭髮日益蒼白，高大身形也變得孱弱，病逝消息傳來，令警界備感不捨。

朱宗泰為中央警察大學正科49期刑事系畢業，歷任刑事警察局副隊長、檢肅科科長、台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營、三民第2分局分局長、警政署祕書室主任、刑事警察局副局長等職務，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定。

雲林縣警局表示，回顧朱宗泰局長37年來警察生涯，對於治安維護及犯罪偵防工作貢獻良多，曾參與偵破「陳進興持槍擄人勒贖案」、「吳俊卿槍擊殺人強盜集團案」等多起指標性重大刑案，對維護國家安全、社會秩序有卓越貢獻，獲頒內政部模範公務人員、警政署模範警察殊榮。

據了解，朱宗泰近年來發現身體狀況不佳，戒掉抽菸、喝酒習慣，專注養生，但對於公事從不懈怠，由於長期在刑事單位工作，上任後對於地方治安特別重視，堅信超前部署、防微杜漸、未雨綢繆，才是消弭犯罪最好的方法。

朱宗泰在雲林1年多來，非常重視失蹤人口案，他認為失蹤人口多與命案有關，可能是自殺或他殺，對治安與社會都是1大隱憂，深查可以避免更多憾事發生，若順利尋得，則是對家屬的1大安慰，因此上任後積極調查失蹤人口「能救多少就救多少」。

今年中，警政署體恤朱宗泰身體情況不佳，有意將其調至後勤單位，但朱認為自己還撐得住，執意留在雲林為地方治安把關，樂觀的他還對友人說「沒有問題」，無奈最終鞠躬盡瘁，留下眾人對他的無限思念。

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