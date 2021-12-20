已停止交易的股票上市公司英瑞國際，因涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易及內線交易等罪嫌，日前被檢調人員搜索6處場所，並約談9人到案後，初步認定前後任董事長翁文鍾、翁瑞蓮父女涉嫌重大，但無聲押必要，分別諭知10萬元交保並限制出境出海，專案小組還將持續追查有無其他掏空及脫產情事。

據了解，今年11月間，台南市調查處接獲金管會證券期貨局函送調查，指汽車水箱製造廠商貝里斯商英瑞國際今年6月因找不到會計師願意簽證，加上獨立董事也難產，被台灣證券交易所勒令停止買賣迄今。

證交所進一步分析英瑞子公司揚州英諦公司的會計資料，發現該公司於去年8月間曾出售揚州廣陵工業區廠房及土地，但卻有人民幣1437萬餘元遲未收回，疑遭翁文鍾挪用償還私人投資的揚州璟泰公司積欠債務。

此外，從去年6月起，英諦公司還陸續被上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即於公開資訊觀測站公告，但翁文鍾竟拖延至今年3月間才公告，還指使家人大量出脫手中持股，涉嫌內線交易。

市調處接獲情資後，考量英瑞公司即將於明年1月間下市，擔心公司會被進一步掏空，立即報請台南地檢署檢察官錢鴻明指揮成立專案小組調查，並於今年12月16日兵分6路搜索英瑞在台的營運處所，還傳喚9人到案說明。

經漏夜偵訊後，檢方認定被告翁文鍾、翁瑞蓮父女從2017年開始，陸續因投資策略失利，加上去年又受到新冠肺炎疫情的影響，導致公司財務出現問題。

檢調查出，翁文鍾父女為償還銀行到期債務，加上避免設定質押股票遭變賣，涉犯證交法犯嫌重大，但因沒有聲押的必要，分別諭知10萬元交保，並限制出境出海，專案小組還將持續追查該公司有無其他掏空及脫產等情事，以保障投資大眾的權益。