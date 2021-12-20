四大公投沒過關，國民黨立委吳斯懷表示，四大公投變成藍綠基本盤對決，中間選民消失了，年輕選民毫不關心，事不關己自掃門前雪的心態，殊不知早已捲起千堆雪，全民都是受害者。

吳斯懷問那400多萬投下不同意票的民眾、不出來投票的民眾，你們及孩子真心願意吃有毒的萊豬嗎？你們準備好面對隨時停電、電費高漲、企業用電不穩經濟衰退、空氣汙染的後果嗎？

吳斯懷指出，蔡總統提出的「2025非核家園」已成民進黨神主牌，公投後反核更成為「綠色禁臠」。但目前以太陽能、離岸風電為大宗的綠能轉型都進度緩慢，未來為滿足電力供應，唯一辦法就是加強排碳的火力發電，台灣下一步豈不成為亞洲屬一屬二的「碳排大國」？

吳斯懷批評，幾次大跳電政府至今找不到替代方案，台電未來難道不用大幅調高電價？一旦供電不穩，台商回台及外企投資都將大受影響，民眾更必須面對電價大漲的困境，連帶物價高漲，經濟會好轉嗎？

吳斯懷也指出，民進黨政府把四大公投綁上抗中保台的亡國感、把正方打為中共同路人，這四大公投都是台灣內部的事，與大陸何關？美國強銷軍武把台灣推向戰爭邊緣，表面上美台關係越來越友好，多為口惠實不至的政治性宣示，美國始終不鬆口的反對台獨，堅守台灣關係法及一中原則，美國政客們在各種場域，繞來繞去絕不承諾會出兵援台。朝野政治人物看懂了嗎？

吳斯懷表示，進口萊豬之後，下一步日本核食進口，民眾的食安與健康誰來把關？