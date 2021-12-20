4大公投國民黨全輸，侯友宜今出席績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚活動，被問到認為是否會影響國民黨在台中第二選區的立委補選？他回應，地區選舉跟公投並無連貫性，公投是讓人民自由意志的展現，地方選舉只要民意代表努力在地方耕耘、認真為地方付出，就可以贏得地方民眾支持，這是地方選舉，大家多加油，選出真正為人民做事的民意代表。

另對於國民黨輸掉公投原因，是黨中央沒跟地方首長溝通還是侯的臉書「千字文」引發效益？侯說，每個人有自己角色跟責任，大家全心全意為人民負責，只要團結在一起往前走，最重要是把國家人民利益擺在最前面，努力做事。

媒體再追問，國民黨公投小組執行長、立委林為洲今指出，黨中央策略錯誤造成侯友宜跟黨中央矛盾，讓公投最後回歸藍綠基本盤對決而大敗，侯友宜說，公投已結束，展現所有人民意識的決定，他尊重並呼籲一切放下，大家團結在一起，攜手創造國家人民最大利益福祉才是我們需要的，現階段把人民最關心的民生議題趕快做好，才是人民急迫需要解決的問題。