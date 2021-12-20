「高雄捷運小港林園線可行性研究案」，正式獲得行政院核定，這條捷運紅線的小港林園線，路線行經臨海工業區、林園工業區、以及新材料循環經濟產業園區等大大國家級產業園區，年產值合計逾1.24兆元，也是南部半導體材料S廊帶的其中一環，後續將進行綜合規劃及環境影響評估等作業，希望明年底前動工。

高雄副市長林欽榮20日表示，高雄捷運小港林園線總長約12.43公里，設置7座車站，未來，小港林園線通車營運後，可引入活動人口4萬人，可提高捷運搭乘率至12％，並促進當地農業區土地開發。

高雄捷運小港林園線屬於中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一，是南部半導體材料S廊帶的其中一環，路線除了行經既有的臨海工業區、和林園工業區，未來的新材料循環經濟產業園區也將納入，3大產業園區的年產值合計逾1.24兆元。

高雄捷運局指出，高市府除了建設捷運系統之外，也已經組成跨局處專案小組，並以大眾運輸導向開發TOD理念（Transit-Oriented Development），開啟林園都市發展契機，未來，將針對林園區都市計畫通盤檢討，且對站捷運車站周邊農業區進行捷運聯合開發計畫。

高雄捷運局說，透過都市計畫變更與市地重劃，提供優質的生活與生產環境，預估未來捷運營運後，將可容納3.6萬就業人口，進駐沿線，提供中鋼、循環產業園區、支援服務性產業、以及部分林園區舊聚落人口遷入。

同時在捷運搭乘率方面，市府將祭出各項措施積極鼓勵沿線民眾搭乘捷運，例如林園居民專屬之優惠票價；亦擬與沿線國家級產業園區之企業建立夥伴關係，以合作發行之企業幸福卡鼓勵員工搭乘捷運，以確保基本運量及票箱收入。