「反萊豬」公投案被封殺，下一步將開放日本核食？日本自民黨外交部會長佐藤正久發推文透露，日台執政黨24日召開的第二次「2加2會議」，也將就此議題進行討論。對此，總統府表示，對於日本食品的議題，目前沒有相關討論，若有後續政策想法，會再向社會各界報告。

佐藤在推特轉貼日本讀賣新聞針對台灣公投結果的報導，文中表示，2018年台灣全民公投通過了對5縣生產的食品的進口禁令，當局一直被捆綁到去年。這次反萊豬公投失敗，福島等日本五個縣生產的食品的進口禁令有可能會被取消。

佐藤也在推文中透露，預定24日召開的自民黨與民進黨的日台執政黨2加2會議，也將就此議題進行討論。

針對日本食品進口相關議題，總統府發言人張惇涵今（20）日表示，政府一向是秉持保障國人健康、遵守國際標準與科學證據處理食品進口議題。但對於日本食品的議題，目前沒有相關討論，若有後續政策想法，會再向社會各界報告。

關於日本福島等五縣食品進口管制問題，外交部發言人歐江安表示，外交部的一貫立場是尊重並配合食安主管機關，亦即行政院食品安全辦公室及衛生福利部的專業判斷，並在既有的平台下，持續與日方保持密切溝通。