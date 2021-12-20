根據新華社報導，近日浙江省杭州市稅務局稽查局查明，網路主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6. 43億元（人民幣，下同），加上其他少繳稅款0. 6億元，依法對薇婭追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13. 41 億元。日前杭州市稅務局稽查局已依法向薇婭送達稅務行政處理處罰決定書。

杭州市稅務局稽查局說明，2019年至2020年期間，薇婭通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資、合夥企業虛構業務，將個人直播帶貨佣金、坑位費等勞務報酬所得，轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款。同時還有從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅等情形。

但在稅務調查過程中，由於薇婭配合並主動補繳稅款5億元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮之後，裁定對薇婭追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。

其中，對隱匿收入偷稅但主動補繳的5億元和主動報告的少繳稅款0.31億元，處0.6倍罰款計3.19億元；對隱匿收入偷稅但未主動補繳0.27億元處4倍罰款計1.09億元；對虛構業務轉換收入性質偷稅少繳的1.16億元，處1倍罰款計1.16億元。