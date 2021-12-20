法務部長蔡清祥致詞（法務部提供）

法務部為協助攜子入監的女性收容人也能照顧嬰幼兒的口腔健康，由矯正署、台灣更生保護會結合「如是社會福利公益信託基金」及牙醫診所合作推動嬰幼兒牙齒保健照護計畫「貝齒護苗專案」。在桃園女監試辦後成效斐然，預計明年將擴大至台中、高雄女監辦理，協助入監的女收容人嬰幼兒牙齒保健、衛教資訊，並補助育兒物資。

法務部表示，「貝齒護苗專案」是為了協助攜子入監的女性收容人嬰幼兒檢查及治療牙齒問題，經桃園女子監獄先行試辦，提供的服務除了口腔檢查、牙齒照護及衛教課程外，並針對經濟弱勢的攜子入監女性收容人給予嬰幼兒物資補助，包含奶粉、副食品、紙尿褲、奶嘴等食品及用品。

法務部今天特別展現辦理成果，法務部長蔡清祥、台灣更生保護會董事長邢泰釗、矯正署長黃俊棠均出席活動。

蔡清祥致詞時表示，非常感謝「如是社會福利公益信託」對這項專案及更生保護工作的投入與支持。監所矯正措施與更生保護工作的目的在促使收容人自省改過，並輔導其出獄後回歸社會正常生活，二者環環相扣，因此法務部與更生保護會除了積極結合社會資源辦理多元化的保護措施外，並將援助家庭服務延伸至監所的收容人及其家庭。

法務部指出，「貝齒護苗專案」是繼去年法務部結合「台塑企業暨王詹樣公益信託」資源，協助宜蘭監獄17位弱勢受刑人完成假牙製作及配戴、推動攜子入監幼兒白天至監外幼兒園學習後，推動的協助女性收受人專案。

「貝齒護苗專案」是為協助攜子入監的女性收容人之嬰幼兒檢查及治療牙齒問題，並提供正確衛教資訊及補助育兒物資，透過提升育兒照顧知能及充實照顧資源，一方面降低影響女性收容人在監時的擔憂，一方面也增強了其日後復歸的正向能力。

法務部說，「貝齒護苗專案」預計自2022年起擴大於台中女子監獄及高雄女子監獄辦理，將可以協助更多女性收容人獲得支持服務及給予其嬰幼兒妥善之健康照顧。